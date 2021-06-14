Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова, его с многочисленными травмами госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.



Сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

— На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице, — уточнили в пресс-службе.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учена заявлений и сообщений.

Напомним, николаевцы просят помочь пятикласснику Даниилу Тринько, который находится в больнице в очень тяжелом состоянии после падения с 8-го этажа многоэтажки.