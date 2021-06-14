В понедельник, 14 июня, спасатели объявили штормовое предупреждение в южных и центральных областях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Ожидается ухудшение погоды, грозы и шквальный ветер. По данным спасателей, в южных и центральных областях Украины ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, ГСЧС объявила І уровень опасности – желтый.

Напомним, в Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.