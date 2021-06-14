В Кировоградской области из выпавшего града образовались сугробы.

Видео последствий непогоды опубликовано в Facebook-сообществе Тракторист Фермер.

— Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина...Это просто ужас, — комментирует автор видео.

Сообщается, что град выпал Голованевском районе Кировоградской области.

В Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц.