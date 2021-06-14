Наряд украинских пограничников с помощью устройства ночного видения заметил движения у государственной границы, нарушителями оказались двое граждан Российской Федерации, которые двигались в сторону Одессы.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Иностранцы пытались избежать контроля на пунктах пропуска, поэтому обходили их ночью. На обоих составили протокол об административном правонарушении.

Еще один случай произошел тоже на Одесчине. Гражданин РФ предлагал сотруднику ГПСУ взятку, после чего ему отказали в разрешении на въезд и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области гражданин Азербайджана пытался вручить 5 тысяч рублей пограничнику, надеясь на разрешение въехать в Украину.