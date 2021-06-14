В Тернопольской области нашли тела двух 16-летних юношей, которых искали с 11 июня, когда стало известно, что они пропали на рыбалке на Днестре.

Об этом ТСН сообщил пресс-секретарь Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Несовершеннолетние отправились на рыбалку ночью 11 июня. Однако в 3:00 они перестали выходить на связь. Поисково-спасательная операция длилась 3 дня, пока 13 июня спасатели нашли тело 16-летнего Игоря, а через день обнаружили погибшего Петра.

— Тело второго парня нашли буквально только что, его поднимают из воды. По данному факту открыто производство. Полиция устанавливает причины трагедии, — отметил спикер полиции.

Напомним, в Николаевской области правоохранители ищут Гонцы Аурелия Рейзвановича 2003 года рождения, который вышел из дома в августе 2019 года и пропал.