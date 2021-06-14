В Николаевской области правоохранители ищут Гонцы Аурелия Рейзвановича 2003 года рождения, который вышел из дома в августе 2019 года и пропал. С того времени от него не поступало никакой информации.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Мальчик ростом 175-180 см, худощавый с русыми волосами и карими глазами. На момент ухода был одеты в темные джинсовые шорты, футболку красного цвета и кроссовки синего цвета.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь в розыске без вести пропавшего, или предоставить любую другую полезную информацию, сообщать ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 4-54-44, (093) 858-68-58, 102.

Напомним, николаевец сообщил сотрудникам полиции о местонахождении пропавшего в Херсоне 12-летнего мальчика, после чего они доставили его родителям.