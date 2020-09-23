Сегодня утром николаевец сообщил сотрудникам полиции о местонахождении пропавшего в Херсоне 12-летнего мальчика, после чего они доставили его родителям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

По словам полицейских днем 22 сентября ребенок поехал кататься на велосипеде и домой не вернулся. Никаких записок не оставлял его друзья тоже ничего не знали. Ранее ребенок из дома не убегала и проблем с поведением не было.

— Исчезновение ребенка — это чрезвычайное событие, поэтому поиски были масштабные и охватили два города — Херсон и Николаев, были привлечены сотни полицейских. Более 100 000 пользователей соцсетей посмотрели ориентирования с нашей официальной страницы и более 3000 граждан поделились этой информацией на собственных страницах, помогая нам в поисках Именно неравнодушный человек и помог нам найти ребенка, - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Херсонской области Николай Цап.

Как стало изветсно, местный житель Николаева выгуливал собаку и обратил внимание на мальчика, который во дворе катался на велосипеде. Вернувшись домой, мужчина открыл соцсети и увидел ориентировки о розыске ребенка. На фото он узнал парня на велосипеде.

— За считанные минуты по указанному адресу прибыли все участники поисковой группы. С ребенком все хорошо, он здоров и невредим, - рассказали сотрудники полиции.

Сам парень объяснил, что обиделся на родителей, которые отругали его за видеоигры, поэтому и ушел из дома. Сейчас ребенок уже с родителями.

Ранее больше сотни полицейских в Николаевской области искали 3-летнего мальчика, который на беговеле отошел от дома на 4 километра