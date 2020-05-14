14 мая в полицию об исчезновении трехлетнего мальчика сообщила его бабушка. Ребенок играл во дворе на «полицейском» беговеле и в какой-то момент пропал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о розыске ребенка в селе Шостаково Николаевского района поступила в 16:30. В это же время весь гарнизон полиции был поднят на поиски.

«Во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным и его заместителями к поискам присоединились около ста сотрудников, среди них кинологи со служебными собаками. Оперативники, ювенальщики, сотрудники управления превентивной деятельности, групп реагирования, спецназовцы, нацгвардейцы и другие. На помощь также откликнулись военнослужащие Николаевского гарнизона и военной службы правопорядка. Для оперативного осмотра местности был поднят дрон», — говорится в сообщении.

Вскоре ребенка заметили — мальчик просто в тапочках прошел по селу от места, где находился, на расстояние около четырех километров. К счастью, с маленьким мальчиком все было хорошо. Полицейские забрали его и привезли обеспокоенным родителям.

«Будьте внимательны, следите за своими детьми, закрывайте ворота дворов в частных домах, если во дворе играют дети. Контролируйте, чтобы у детей не было доступа к опасным местам и объектам. И в случае опасности — срочно сообщайте на 102», — обратились полицейские к родителям.

Напомним, в Николаеве, благодаря помощи неравнодушных граждан и СМИ, полицейские установили родителей найденного двухлетнего ребенка. Оказалось, что ребенка мама забрала несколько дней назад из детского дома, а через день ребенок потерялся.