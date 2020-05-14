|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:19
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.1 грн
14 мая в полицию об исчезновении трехлетнего мальчика сообщила его бабушка. Ребенок играл во дворе на «полицейском» беговеле и в какой-то момент пропал.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Информация о розыске ребенка в селе Шостаково Николаевского района поступила в 16:30. В это же время весь гарнизон полиции был поднят на поиски.
«Во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным и его заместителями к поискам присоединились около ста сотрудников, среди них кинологи со служебными собаками. Оперативники, ювенальщики, сотрудники управления превентивной деятельности, групп реагирования, спецназовцы, нацгвардейцы и другие. На помощь также откликнулись военнослужащие Николаевского гарнизона и военной службы правопорядка. Для оперативного осмотра местности был поднят дрон», — говорится в сообщении.
Вскоре ребенка заметили — мальчик просто в тапочках прошел по селу от места, где находился, на расстояние около четырех километров. К счастью, с маленьким мальчиком все было хорошо. Полицейские забрали его и привезли обеспокоенным родителям.
«Будьте внимательны, следите за своими детьми, закрывайте ворота дворов в частных домах, если во дворе играют дети. Контролируйте, чтобы у детей не было доступа к опасным местам и объектам. И в случае опасности — срочно сообщайте на 102», — обратились полицейские к родителям.
Напомним, в Николаеве, благодаря помощи неравнодушных граждан и СМИ, полицейские установили родителей найденного двухлетнего ребенка. Оказалось, что ребенка мама забрала несколько дней назад из детского дома, а через день ребенок потерялся.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
14 мая в полицию об исчезновении трехлетнего мальчика сообщила его бабушка. Ребенок играл во дворе на «полицейском» беговеле и в какой-то момент пропал.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Информация о розыске ребенка в селе Шостаково Николаевского района поступила в 16:30. В это же время весь гарнизон полиции был поднят на поиски.
«Во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным и его заместителями к поискам присоединились около ста сотрудников, среди них кинологи со служебными собаками. Оперативники, ювенальщики, сотрудники управления превентивной деятельности, групп реагирования, спецназовцы, нацгвардейцы и другие. На помощь также откликнулись военнослужащие Николаевского гарнизона и военной службы правопорядка. Для оперативного осмотра местности был поднят дрон», — говорится в сообщении.
Вскоре ребенка заметили — мальчик просто в тапочках прошел по селу от места, где находился, на расстояние около четырех километров. К счастью, с маленьким мальчиком все было хорошо. Полицейские забрали его и привезли обеспокоенным родителям.
«Будьте внимательны, следите за своими детьми, закрывайте ворота дворов в частных домах, если во дворе играют дети. Контролируйте, чтобы у детей не было доступа к опасным местам и объектам. И в случае опасности — срочно сообщайте на 102», — обратились полицейские к родителям.
Напомним, в Николаеве, благодаря помощи неравнодушных граждан и СМИ, полицейские установили родителей найденного двухлетнего ребенка. Оказалось, что ребенка мама забрала несколько дней назад из детского дома, а через день ребенок потерялся.