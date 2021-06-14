Правительство США в течении недели изучало отчет об утечке на китайской атомной электростанции после того, как французская компания, которая владеет и помогает эксплуатировать ее, предупредила о «неминуемой радиологической угрозе».

Об этом сообщает СNN.

Французская компания предупредила, что китайские власти всячески завышали допустимые нормы для радиации рядом с АЭС Тайшань в провинции Гуандун, чтобы избежать ее остановки.

Однако CNN передает, что, несмотря на информацию от французской компании, администрация Байдена не считает, что ситуация на АЭС действительно несет угрозу. Официальные лица США склоняются к тому, что развитие событий в настоящее время не представляет серьезной угрозы безопасности соседям Китая и экологии в регионе.

По словам других источников телеканала, администрация Байдена обсудила ситуацию с французским правительством и собственными экспертами в Министерстве энергетики.

В свою очередь, Тайшаньская АЭС опубликовала на своем веб-сайте в воскресенье вечером по местному времени заявление, в котором говорится, что экологические показатели как для станции, так и для ее окрестностей были «нормальными». В заметке говорится, что два ядерных реактора в Тайшане находятся в рабочем состоянии, и добавлено, что энергоблок № 2 недавно завершил «капитальный ремонт» и «успешно подключился к сети 10 июня 2021 года».

— С момента ввода в промышленную эксплуатацию Тайшаньская атомная электростанция строго контролировала работу энергоблоков в соответствии с лицензионными документами и техническими процедурами. Все эксплуатационные показатели двух энергоблоков соответствовали требованиям правил ядерной безопасности, — отмечается в сообщении.

Напомним, правительство Японии выдало разрешение сбросить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с атомной электростанции Фукусима, где произошла авария.