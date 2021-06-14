В понедельник, 14 июня, в Николаеве водитель Ford задел несколько автомобилей в центре города.

Об этом сообщили в паблике «ДТП и дороги Николаев и область».

В частности, инциденты происходили на проспекте Центральном. При этом водитель ни разу не остановился после контакта с другими авто.

На большой скорости он покидал место ДТП.

Позднее появилось видео задержанного авто. На месте работали сотрудники патрульной полиции. Авто имеет множество поврежденией.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось 11 июня в Первомайске с участием водителя мотоцикла марки «Kawasaki Ninja».