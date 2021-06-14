В Запорожье владелец магазина открыл огонь из револьвера по хулиганам, которые крушили его магазин металлическими прутьями, а в дальнейшем напали с ними на хозяина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожье.

В субботу, 12 июня, запорожским правоохранителям поступило сообщение о том, что в одну из городских больниц города госпитализированы двое мужчин 1982 и 1983 рождения с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, ранения потерпевшие получили во время нападения на магазин. Хозяин магазина в целях самозащиты достал револьвер, когда понял, что его жизнь находится в опасности. Двое мужчин прутьями били окна в магазине, после чего били ими владельца.

Младшему из злоумышленников прострелили левое бедро, а через грудь старшего пуля прошла навылет.

В ходе осмотра места происшествия, сотрудники полиции обнаружили оружие, гильзы, патроны и металлические прутья.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Открыто уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление) частью 1 статьи 263 (Незаконное беззаконием обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в одном из магазинов в поселке Казанка Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение, украв из кассы 120 тысяч гривен — их задержали.