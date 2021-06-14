Корреспонденты BBC покинули пресс-конференцию по поводу инцидента с Ryanair в Минске, на ней присутствовал Роман Протасевич. Журналисты уверены, что его посадили перед камерами под давлением, поэтому отказались интервьюировать человека, чьи признательные показания были выбиты белорусскими спецслужбами.

Об этом передает BBC.

Изначально Министерство иностранных дел Беларуси утверждало, что в пресс-конференции примет участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственный комитет, Минобороны, пограничники и «‎другие компетентные спикеры».

Однако за момент до старта стало известно, что на мероприятии будет присутствовать Роман Протасевич. Белорусские власти объяснили, что в последний момент, «он захотел принять участие».

Бывший редактор Nexta Роман Протасевич, содержащийся под стражей в СИЗО КГБ после посадки самолета Ryanair в Минске, во время с начала рассказал, что якобы его никто не избивал, а все показания им даны добровольно, в знак доказательства он сказал, что «чувствует себя прекрасно».

Во время конференции он продолжил, что его «совесть чиста». Кроме того, он, по его словам, понимает, «какой урон нанес не только государству, но и стране», и потому хочет сделать все, что в его силах, чтобы «исправить ситуацию».

— Я никого не предаю, никого не сдаю. Я сотрудничаю действительно со следствием, помогаю следствию, помогаю своей стране и намерен помогать дальше, — подчеркнул заложник.

Самым большим опасением оппозиционный журналист назвал страх «умереть осознав, что не я успел в этой жизни сделать ничего для людей». Именно по этой причине он, по его словам, начал работать журналистом.

— Со стороны профессионального эго я рад, что приложил руку к такому мощному проекту, который я, будучи главным редактором, всего за год сделал самым читаемым русскоязычным СМИ в мире по состоянию на август месяц. Исключительно благодарен той команде, которая меня окружала. Это действительно были отличные люди, они остаются отличными людьми. Люди, с которыми мы планировали первые акции протеста позже, — рассказал он.

По утверждениям Протасевича, он «никогда не получал больших денег» и «никогда не преследовал какие-либо политические интересы какой бы то ни было страны».

Однако белорусская журналистка Татьяна Коровенкова, присутствующая на мероприятии, встала и поддержала Протасевича, отметив, что все прекрасно понимают, что он выдержал.

— Мне сложно представить, Роман, что вам пришлось пережить в последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, так же искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю, — подчеркнула она.

Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко своими руками наносил увечья оппозиционному журналисту Роману Протасевичу.