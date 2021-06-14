Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко своими руками наносил увечья оппозиционному журналисту Роману Протасевичу.

Это утверждает организация BYPOL, состоящая из бывших сотрудников силовых ведомств Беларуси.

Проект разузнал у своих источников, что Александр Лукашенко предпочел самостоятельно заняться избиением и мучением Романа Протасевича.

— Более того, нами получена информация, что именно Лукашенко лично сломал нос задержанному журналисту… диктатор опустился до собственноручного избиения оппонента, — пишут члены BYPOL.

Сотрудникам организации удалось подтвердить, что несмотря на явные повреждения и травмы на лице и запястьях, Роману Протасевичу не оказывалась медпомощь ни в одном из медучреждений Минска.

— Мы поинтересовались, оказывалась ли Роману помощь в медицинских учреждениях города Минска, результат предсказуем – нет, в медучреждения г.Минска Роман не доставлялся. Зато сразу из двух не связанных между собой источников поступила информация о том, что в СИЗО Романа осматривал специалист из ГУ «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента РБ», что абсолютно логично вписывается в один ряд с такими событиями, как перевод Романа в СИЗО КГБ, откуда гораздо сложнее получать достоверную информацию о его состоянии, и длительный недопуск адвоката, с которым заключено соглашение, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, пропагандистские СМИ Беларуси показали новые фрагменты так называемого интервью с оппозиционером Романом Протасевичем, которого задержали после принудительной посадки самолета в Минске.