Пропагандистские СМИ Беларуси показали новые фрагменты так называемого интервью с оппозиционером Романом Протасевичем, которого задержали после принудительной посадки самолета в Минске.

Об этом пишет Новое время.

— Эмоции Романа Протасевича во время записи интервью Марату Маркову. Несколько фрагментов будут показаны впервые, — сообщил государственный телеканал «Белта».

На видео Роман Протасевич рассказывает о других оппозиционерах, просит закурить и интересуется, когда «интервью будет показано».

Напомним, 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью» в программе «Марков. Ничего личного» с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, в котором тот давал покаянные ответы на вопросы.