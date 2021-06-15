За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушали режим прекращения огня. По состоянию на 7:00, 15 июня, зафиксировано одно нарушение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что враг открывал огонь в районе Новотошковского, Водяного, Павлополя, Луганского.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.

Напомним, в понедельник, 14 июня, в зоне операции Объединенных сил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.