В Украине из-за непогоды без света остались 40 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

«По состоянию на 07: 00 15 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях», — говорится в сообщении.

В Киевской области 27 населенных пунктов остаются без света, Черновицкой — 9 и Кировоградской — 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Николаеве днем 14 июня наблюдалась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.