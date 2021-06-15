В Днепре несколько подростков набросились на сделавшего им замечание сотрудника правоохранительных органов.

Молодые люди избили и ограбили полицейского, пишет Днепр оперативный со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Каруны. Сотрудник полиции в свой выходной делал покупки в этом магазине.

У кассы стояли четверо подростков, которые вели себя вызывающе. Мужчина сделал им замечание. В ответ молодые люди набросились на него и начали избивать. Потом они забрали его Iphone и сбежали.

Охрана супермаркета вызвала полицию. Правонарушителей найти не удалось. Их розыск продолжается.

Ранее сообщалось, что в Запорожье владелец магазина открыл огонь из револьвера по хулиганам, которые крушили его магазин металлическими прутьями, а в дальнейшем напали с ними на хозяина.