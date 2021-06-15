Силы обороны и безопасности Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 160 членов движения Талибан.

Еще более 100 человек были ранены во время спецоперации в девяти провинциях, пишет РИА Новости.

— 160 талибов были убиты, 108 ранены в провинциях за последние 24 часа в результате операций сил безопасности Афганистана, — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что зачистка талибов проводилась в провинциях Кундуз, Газни, Бадгис, Герат, Гильменд, Гор, Нангархар, Вардак и Бадахшан.

До этого сообщалось, что Украина вывела своих военных из Афганистана. Плановое возвращение 21 военных состоялось в соответствии с решением НАТО по завершению деятельности миссии, которое было принято 14 апреля 2021 года.