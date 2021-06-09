Украина вывела свои войска из Афганистана вместе с миссией НАТО. Солдаты участвовали в операции «Решительная поддержка».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Планируемое возвращение состоялось в соответствии с решением НАТО о завершении деятельности Миссии 14 апреля 2021 года по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств Миссии

21 военнослужащих ВСУ были включены в Учебную миссию НАТО в Афганистане.

Основными задачами украинского национального штаба стали: выполнение обязанностей штаб-офицеров в штабе Миссии, проведение инженерной разведки по путям передвижения, объектам и местности; осуществление мер противодействия использованию самодельных взрывных устройств и детонация взрывоопасных предметов.

Опыт, накопленный при выполнении миссии НАТО «Решительная поддержка» украинские солдаты будут применяться на родине. В частности, выполненять задачи по борьбе с вооруженной агрессией РФ в районе действия Объединенных Сил.

Напомним, «Авиалинии Антонова» исполнили заказ военного ведомства Германии и доставили немецкие вертолеты из Афганистана, где они действовали в составе НАТО, на родную землю.