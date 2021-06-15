Российские оккупационные войска по состоянию на 12.00 15 июня один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников вблизи Новгородского.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник.

— С начала текущих суток, 15 июня, по состоянию на 12:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, - сообщила пресс-секретарь.

В частности, неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские войска из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По словам Марии Сальник, украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, в понедельник, 14 июня, в зоне операции Объединенных сил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.