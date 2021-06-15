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Российские оккупационные войска по состоянию на 12.00 15 июня один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников вблизи Новгородского.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник.
— С начала текущих суток, 15 июня, по состоянию на 12:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, - сообщила пресс-секретарь.
В частности, неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские войска из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По словам Марии Сальник, украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, в понедельник, 14 июня, в зоне операции Объединенных сил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.
Российские оккупационные войска по состоянию на 12.00 15 июня один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских защитников вблизи Новгородского.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник.
— С начала текущих суток, 15 июня, по состоянию на 12:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками, - сообщила пресс-секретарь.
В частности, неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские войска из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По словам Марии Сальник, украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, в понедельник, 14 июня, в зоне операции Объединенных сил в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.