В Николаевской области бывшему исполняющему обязанности руководителя одного из государственных предприятий объявили о подозрении в растрате 800 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской окружной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2020 году общество, на основании заключенного договора, осуществило поставку государственному предприятию 44,8 тысяч литров дизельного топлива на сумму 800 тысяч гривен.

— Однако, руководитель государственного предприятия, достоверно зная, что дизельное топливо на предприятие не поступило, незаконно осуществил перечисление средств, подделал документы на получение товарно-материальных ценностей и распорядился горючим по своему усмотрению, — сказано в сообщении.

До этого Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников «Укрзалiзницi», которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.