В Винницкой области правоохранитель в состоянии алкогольной интоксикации протаранил дерево, не справившись с управлением. Во время аварии погибла 28-летняя пассажирка автомобиля.

Об этом информируют в ГБР.

Дорожно-транспортное проишествие случилось 14 июня. Как предварительно установили следователи, полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево. 28-летняя пассажирка авто, за рулем которого был милиционер, погибла на месте. Сейчас тяжесть полученных ею телесных повреждений устанавливается. Двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

Как впоследствии установила экспертиза, патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан на месте ДТП. Ему вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в понедельник, 14 июня, в Николаеве водитель автомобиля Ford спровоцировал 18 аварий на дороге, после чего его задержали.