Мадридский суд приговорил к пятнадцати годам и пяти месяцам тюремного заключения мужчину, который задушил и вкусил части ее плоти. Психиатрическая экспертиза признала каннибала вменяемым.

Об этом передает Le Figaro.

Как говорится в тексте приговора, Альберт С.Г. был приговорен к пятнадцати годам лишения свободы за «убийство при отягчающих обстоятельствах семейных отношений», а также к пяти месяцам тюрьмы за «осквернение трупа», когда мужчина зарезал свою мать, а затем «питался мертвечиной не менее пятнадцати дней».

По данным следствия, в начале 2019 года Альберт подрался со своей 69-летней матерью в квартире, задушив ее он затащил ее тело в комнату, чтобы разрезать его пилой и двумя кухонными ножами

— После того, как тело было разрезано на куски, обвиняемый время от времени питался останками трупа и хранил другие куски в нескольких пластиковых контейнерах в квартире и в холодильнике, — говорится в обвинительном заключении.

По сообщениям местных СМИ, полицейский, которого слышали в ходе судебного разбирательства, сказал, что, войдя в квартиру, обвиняемый утверждал, что съел одни сырые куски, приготовил другие, а также отдал часть своей собаке. Мужчина, у которого, по словам полиции, были проблемы с наркотиками, был арестован в феврале 2019 года, когда полиция разыскивала его мать.

Защита каннибала аппелировала к ментальным проблемам у обвиняемого, однако суд разбил все аргументы адвокатов.

Напомним, на Шри-Ланке в четверг, 14 сентября, от нападения крокодила погиб корреспондент Financial Times Пол МакКлин.