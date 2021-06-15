Жовтневый районный суд во вторник, 15 июня, приговорил 52-летнего жителя Николаева Герасима Багирянца за убийство супругов из Одессы к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Суд также удовлетворил гражданский иск на возмещение ущерба потерпевшей стороне на общую сумму более 200 тысяч гривен.

Напомним, 30 января 2019 года Герасим Багирянц после проигранного суда в гражданском деле застрелил на выходе из Ленинского районного суда из охотничьего ружья супружескую пару, которой он должен был вернуть долг в размере 40 тысяч долларов.

Осужденный и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде по долговым обязательствам. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину. Пострадавшие получили смертельные ранения.