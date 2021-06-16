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В Китае на АЭС Тайшань из-за повреждения топливных стержней повышен уровень радиации.
Об этом сообщает Global Times.
По информации Министерства охраны окружающей среды Китая, главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока стало то, что из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков произошло повреждение в небольшом количестве топливных стержней.
Отмечается, что в настоящее время фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах.
Напомним, в селе Бандурка Первомайского района из-за резких скачков напряжения у местных жителей сгорела бытовая техника, у некоторых сгорели и мобильные телефоны. Среди ночи загорелся трансформатор, к которому были подключены дома, расположенные на двух улицах Степная и Новая.
В Китае на АЭС Тайшань из-за повреждения топливных стержней повышен уровень радиации.
Об этом сообщает Global Times.
По информации Министерства охраны окружающей среды Китая, главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока стало то, что из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков произошло повреждение в небольшом количестве топливных стержней.
Отмечается, что в настоящее время фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах.
Напомним, в селе Бандурка Первомайского района из-за резких скачков напряжения у местных жителей сгорела бытовая техника, у некоторых сгорели и мобильные телефоны. Среди ночи загорелся трансформатор, к которому были подключены дома, расположенные на двух улицах Степная и Новая.