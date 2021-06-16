Руководство пророссийских боевиков прервали попытку одного из солдат незаконных формирований перейти на сторону ВСУ: перебежчика убили, когда он добирался до украинских позиций.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Північ» в Facebook.

В среду, 16 июня, один из боевиков решил покинуть пост и перейти на сторону ВСУ, однако был застрелен своими же сослуживцами во время побега. Его труп оттащили на наблюдательный пункт.

— Руководство незаконных вооруженных формирований пытается жестоко пресекать случаи сдачи в плен своих бойцов и скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на сторону Вооруженных Сил Украины из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики, — уточняется в заявлении.

Напомним, внедорожник с пророссийскими террористами в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62, установленную своими же.