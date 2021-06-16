По улице Соборности в Вознесенске рухнуло дерево и оборвало электропровода.

Об этом пишут на странице городской власти Вознесенска в Facebook.

Дерево повредило линию наружного освещения. Его не будет по всей улице Соборности, а также по прилегающим к ней улицам и переулкам.

Отмечается, что ремонтные работы по восстановлению линии начнут «при благоприятных погодных условиях».

Напомним, сегодня утром, 16 июня, в Центральном районе Николаева провода оборвали сразу два рухнувших дерева.

Кроме того, вчера вечером около 23:00 в микрорайоне Сухой Фонтан дерево упало на две припаркованных рядом машины.