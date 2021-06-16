Ночью в среду, 16 июня, в Херсонской области в Олешках неизвестный мужчина начал стрелять по людям. При драке он нанес себе смертельное ранение в бедро из своего обреза.

Об этом передает местное издание «Новый день»‎.

По предварительное информации, двое человек отдыхали на лавочке, когда по ним открыл огонь из обреза неизвестный мужчина. Сделав два выстрела по ногам, нападавший попытался добить жертв рукояткой обреза, но нечаянно нажал на спусковой крючок и ранил себя в бедро.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи, но нападавший умер до прибытия медиков, истекши кровью. Двоих отдыхающих с ранениями ног забрали в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, 8 июня, в одном из сел Житомирской области неизвестный открыл огонь по семейной паре, мужчина погиб на месте, женщину в тяжелом состоянии довезли до больницы.