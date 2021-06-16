В Киеве неизвестный с ножом принялся угрожать шеф-редактору издания «Юридическая практика» Рустаму Колеснику.. Свои намерения он подтвердил действиями, проколов шины автомобиля журналиста.

Об этом сообщает «Юридическая практика».

Неизвестный заблокировал автомобиль журналиста и принялся кромсать машину ножом, его агрессивное поведение смогли остановить патрульные, проезжавшие мимо.

Следствие проверяет мотивы нападавшего, которые могли быть связаны с профессиональной деятельностью Колесника.

В полиции Киева сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

— Между двумя водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один из мужчин повредил иномарку другому. По факту хулиганских действий следователи начали уголовное производство. Во время движения транспорта на Парковой дороге между водителями автомобилей "БМВ" и "Киа" произошел конфликт. В результате водитель "Киа" вышел из авто и пытался руками разбить стекло в "БМВ", а затем достал нож и пробил колесо. Экипаж патрульных полицейских, который находился неподалеку, стал свидетелем инцидента и сразу задержал правонарушителя, — говорится в заявление правоохранителей.

Напомним, под Одессой трое неизвестных напали на главного редактора местной газеты «Альтернатива» Романа Варшанидзе. Его избили во время съемок репортажа.