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Украинская разведка сегодня утром зафиксировала то, как оккупационные войска ликвидировали своего боевика, который хотел сдаться Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщило оперативно-тактическая группировка Север.
Инцидент произошел около 9:20 в районе населенного пункта Катериновка.
— На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск, военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону ВСУ был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же «товарищи» эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт, — рассказала разведка.
Как отмечают в ВСУ, главари боевиков пытаются «жестоко пресекать» случаи сдачи в плен российских наемников, а также скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на территорию ВСУ.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.
Украинская разведка сегодня утром зафиксировала то, как оккупационные войска ликвидировали своего боевика, который хотел сдаться Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщило оперативно-тактическая группировка Север.
Инцидент произошел около 9:20 в районе населенного пункта Катериновка.
— На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск, военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону ВСУ был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же «товарищи» эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт, — рассказала разведка.
Как отмечают в ВСУ, главари боевиков пытаются «жестоко пресекать» случаи сдачи в плен российских наемников, а также скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на территорию ВСУ.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.