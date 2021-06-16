Украинская разведка сегодня утром зафиксировала то, как оккупационные войска ликвидировали своего боевика, который хотел сдаться Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщило оперативно-тактическая группировка Север.

Инцидент произошел около 9:20 в районе населенного пункта Катериновка.

— На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск, военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону ВСУ был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же «товарищи» эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт, — рассказала разведка.

Как отмечают в ВСУ, главари боевиков пытаются «жестоко пресекать» случаи сдачи в плен российских наемников, а также скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на территорию ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.