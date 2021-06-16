На территории Украины действовала группировка хакеров, которая совершала преступления по всему земному шару. Своей деятельностью они принесли иностранным компаниям убытков на 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Для поимки киберпреступников украинские правоохранители скооперировались с коллегами из Южной Кореи и США.

Согласно сведеньям следствия, группа лиц, которая действует в Украине, в 2019 году атаковала вирусом-шифровальщиком Clop четыре компании из Южной Кореи. В результате атаки были заблокированы 810 внутренних серверов и персональных компьютеров сотрудников компаний.

По данным Офиса генпрокурора, в 2021 году эта же группировка совершила атаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии в соединенных Штатах.

— За дешифровании информации хакеры получали выкуп в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших, — говорится в сообщении.

В ходе 24 обысков в Киеве и в Киевской области по месту жительства шести членов группы правоохранители изъялы компьютерную технику, восемь автомобилей, около $ 58 тысяч , 3 тысячи евро, более 150 тысяч гривен наличных, а также документацию, которая станет доказательством преступления.

Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и части 2 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по совокупности предъявленных статей достигает 12 лет тюрьмы.

Напомним, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что хакеры взломали его частную электронную почту и получили доступ к соцсетям с целью дезинформационной кампании.