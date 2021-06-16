Деревня в центральной части Мьянма была почти полностью уничтожена огнем после вмешательства военных. Хунта возложила вину за произошедшее на «террористов».

Об этом передает Le Figaro.

Во вторник, 15 июня, ойска хунты штурмовали деревню Кин Ма в центральном районе Мьянмы в поисках членов местных сил самообороны.

— Пока люди бежали, военные обстреляли деревню из гранатомета. А потом мы увидели, как языки пламени объяли дома, — рассказал местный житель.

До обстрела в селе было 250 домов, после осталось меньше двух десятков.

— Мы не думали, что они все разрушат, поэтому побежали, не забрав свои вещи, и оставили все дома, — рассказал прессе другой сельский житель, добавив, что пожилая пара, не сумевшая бежать, погибла в огне.

Хунта утверждает, что ожар начался после того, как «40 вооруженных террористов» подожгли дом местного члена проармейской партии, в результате чего туда были переброшены солдаты.

Ранее сообщалось, почти три месяца назад в Мьянме хунта арестовала американского журналиста. Благодаря международному давлению его удалось вызволить из застенков.