Почти три месяца назад в Мьянме хунта арестовала американского журналиста. Благодаря международному давлению его удалось вызволить из застенков.

Об этом рассказал его адвокат агентству AFP.

Натан Маунг, гражданин США, основатель новостного сайта Kamayut Media, был арестован в начале марта и обвинен в распространении ложной информации, разжигающей инакомыслие против хунты

— Он был освобожден в понедельник утром из тюрьмы Инсейн в Рангуне, полиция сняла с него обвинения, — заявил его адвокат Тин Зар Оо.

Он добавил, что во вторник журналист вернется в США самолетом.

Почти 5 тысяч человек были задержаны после военного переворота 1 февраля, в результате которого было свергнуто гражданское правительство Аунг Сан Су Чжи. Среди них несколько иностранных журналистов, в том числе американец Дэнни Фенстер, арестованный 24 мая при попытке покинуть страну. Власти до сих пор не предоставили информацию о месте его содержания под стражей и состоянии его здоровья.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP), протестное движение жестоко подавляется хунтой с применением авиации, убившей за последние месяцы более 860 мирных жителей, включая женщин и детей.

Ранее сообщалось, PetroChina International в апреле продала партию авиакеросина в Мьянму. Такое топливо используется в истребителях военных заговорщиков, которые бомбят продемократических повстанцев.