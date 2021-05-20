PetroChina International в апреле продала партию авиакеросина в Мьянму. Такое топливо используется в истребителях военных заговорщиков, которые бомбят продемократических повстанцев.

Эксклюзивную информацию из правительственного отчета получил Reuters.

Данные по импорту, которые не были опубликованы, показывают, что PetroChina International отгрузила 13 300 тонн авиакеросина и 4 тысячи тонн бензина на борту танкера MT Yu Dong для выгрузки на терминале Тилава в Мьянме 15 апреля.

Эта сделка стала первой с момента захвата власти в Мьянме в результате государственного переворота военными реакционерами.

Топливную компанию PetroChina контролирует государственная Китайская национальная нефтяная корпорация. Представители компании отказались общаться с журналистами по поводу поставки топлива военному режиму в Мьянме.

Западные страны, включая США и Великобританию, осудили хунту за убийство сотен мирных жителей и применили ограниченные санкции, но в настоящее время нет международных мер, запрещающих поставки нефтепродуктов.

Напомним, королева красоты Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к продемократическим повстанцам в вооруженном сопротивлении военной хунте.