Королева красоты Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к продемократическим повстанцам в вооруженном сопротивлении военной хунте.

Об этом информирует France 24.

Хтар Хтет Хтет представляла Мьянму на первом конкурсе красоты Miss Grand International в Таиланде в 2013 году, соревнуясь с 60 претендентками в раундах купальников и национальных костюмов.

Спустя 8 лет 32-летняя инструктор по гимнастике разместила на своей странице в Facebook фотографию на этой неделе в черной боевой форме и с автоматом в руках.

— Пришло время дать отпор. Держите ли вы оружие, ручку, клавиатуру или жертвуете деньги продемократическому движению, каждый должен внести свой вклад в успех революции. Я буду сопротивляться, насколько смогу. Я готова отказаться от всего. Я даже готова заплатить своей жизнью, — написала она в Facebook.

Напомним, в Мьянме альянс этнических вооруженных групп атаковал полицейский участок, по меньшей мере 10 полицейских погибли.