В Мьянме альянс этнических вооруженных групп атаковал полицейский участок, по меньшей мере 10 полицейских погибли.

Об этом пишет LIGA.net.

Полицейский участок в городе Наунгмон в штате Шан был атакован 10 апреля бойцами альянса, в который входят Армия Аракана, Национально-освободительная армия Таанга и Армия Национального демократического альянса Мьянмы.

С момента военного переворота 1 февраля 2021 года, в Мьянме были убиты не менее 600 протестующих, отмечает Reuters.

Более 10 вооруженных групп объявили хунту незаконной и заявили, что встают на сторону протестующих.

Парламентарии, многие из которых скрываются после переворота, объявили о планах сформировать правительство национального единства, в которое войдут этнические лидеры.

Идут онлайн-переговоры о совместном сопротивлении хунте. По сообщениям различных изданий, погибли от 10 до 14 полицейских. Представители военной хунты, захватившей власть в стране, не комментируют произошедшее.

Напомним, за сутки, 7, апреля в Мьянме погибли 11 митингующих: пытались бороться с хунтой оружием из подручных средств и зажигательными смесями.