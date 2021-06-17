В николаевской десятиэтажке по улице Апрельская, 52 ливень, который шел в ночь с 15 на 16 июня, залил верхние этажи. Жильцы жалуются на мокрые потолки и стены не только в подъезде, но и в квартирах.

Об этом идет речь в сюжете «Суспільне. Миколаїв».

Жительница квартиры на 10-м этаже говорит, что неоднократно обращались к Управляющей компании «Місто для людей» и все еще ждут ремонта. В ее квартире после дождя в комнатах мокрые стены и потолок.

— Течет крыша. Отклеились обои. Постоянно здесь все затекает. Как ни боролись, в «Місто для людей» звонили, приглашали. Никто никак не реагирует. Ждите бригаду. До сих пор ждем, — рассказала она.

По словам другой жительницы дома Ксении Чепиженко, стены в подъезде мокрые. Три недели назад жители сделали ремонт собственными силами и за свои деньги. Заявки на ремонт крыши в УК направляли владельцы различных квартир, впрочем отремонтировали кровлю только над одной.

— Мне перезвонила женщина из «Міста для людей», не представилась, она спросила: «Почему вы оставляете заявку на ремонт крыши, если вы вообще живете в 18-й квартире?!». Я говорю: «И что, вы хотите сказать, что я живу на 5-м этаже, то для меня это не столь важно?». Она сказала: «Да. Как вас касается крыша? Вы на 5-м, у вас не может капать!». Я объяснила, что мы занимались ремонтом, все делали своими силами, нам просто жалко своих сил, я так же пользуюсь коридором, где не успевает просыхать, будет грибок, плесень, которой дышат наши дети, — рассказала Ксения Чепиженко.

Текущие ремонты выполняются по накопительной статье компании. Задолженность жильцов дома перед УК составляет 62 тысячи гривен.

Директор управляющей компании «Місто для людей» Наталья Тимофеева объясняет, что капитальный ремонт кровли возможен из собственных денег жильцов дома, к ремонту приступили бы еще в мае, но мешают дожди.

— Обращение поступило от жителей 39-й квартиры 21 апреля 2021 года, от 18-й квартиры поступило 14 июня. О проблеме мы узнали 23 апреля. Не выполнили из-за того, что погодные условия в мае и сегодня не подходящие, у нас выпадает годовая, видимо, норма осадков. Нет такой возможности, так как кровля у них мягкая рубероидная, — сказала Наталья Тимофеева.

Текущий ремонт выполнить обещают только когда высохнет кровля.

Напомним, в Николаеве жильцы дома 42А по улице Лазурной пожаловались на регулярное протекание крыши и вонь в подвале из-за пробитой канализационной трубы.