Прокуратура Одесской области расследует возможную вину должностных лиц капитании Одесского морского торгового порта в аварии бункеровщика «Delfi» на одесском пляже.

Об этом заявил прокурор Одесской области Сергей Костенко, пишет Радио Свобода

Судно лежало у берега с ноября 2019 по сентябрь 2020 года. В суде сейчас слушается несколько дел по поводу этого инцидента, в том числе о компенсации за вред, нанесенный окружающей среде. Сумма компенсации — 16 тысяч долларов США.

— Это дело до сих пор слушается в суде, сумма возмещения. Основная проблема будет не в удовлетворении иска, а в его исполнении. У нас есть только металлолом, который подняли с пляжа. Корни компании-владельца уходит на Британские Виргинские Острова, регистрация через Кипр и так далее. Конечные бенефициары хотя и известны в Украине, но юридически это надо доказать, — сказал Сергей Костенко.

Сергей Костенко также отметил, что прокуратура исследует поведение всех должностных лиц, отвечающих за безопасность судоходства на этом участке Черного моря.

— «Delfi» поднимали в основном за счет частных средств, но определенные расходы и со стороны АМПУ. Ну и, конечно, вред окружающей естественной среде, — добавил Сергей Костенко.

Хозяйственный суд Одесской области 13 мая 2021 признал за государством право собственности на бункеровщик. Правительство подало иск против номинального владельца судна Mister Drake PC, поскольку тот не убирал судно в течение нескольких месяцев.

Также суд также постановил, что компания владельца «Delfi» должна возместить 2,7 миллиона гривен Администрации морских портов Украины за ликвидацию разливов нефтепродуктов и веществ, загрязняющих море.

Большую часть расходов на эвакуацию судна выплатили частные компании «Бруклин-Киев» и «Трансшип», которые эвакуировали судно с пляжа в Ильичевский судоремонтный завод.

Напомним, что в ноябре 2019 года, в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Delfi» под флагом Молдовы. Экипаж корабля сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.