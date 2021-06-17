Украинские правоохранители заставили сесть на аэродром под Бердичевом самолет, который вылетел из Румынии и без разрешения пересек государственную границу.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Пограничники определили ориентировочное место приземления самолета правонарушителей и прибыли на аэродром возле Бердичева в Житомирской области. Завидев правоохранителей пилот поднял самолет в воздух, однако пограничники задержали человека, который координировал полет с земли, чем вынудили воздушное судно опуститься.

На борту самолета выяснилось, что он был снабжен для контрабандистской деятельности, так в нем обнаружили радиостанции, фонари и оборудования для незаконного взлета.

В полицию сообщили о признаках преступления по статье 334 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил международных полетов» и статье 332-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Ранее сообщалось, в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.