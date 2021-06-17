Украинские правоохранители заставили сесть на аэродром под Бердичевом самолет, который вылетел из Румынии и без разрешения пересек государственную границу.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Пограничники определили ориентировочное место приземления самолета правонарушителей и прибыли на аэродром возле Бердичева в Житомирской области. Завидев правоохранителей пилот поднял самолет в воздух, однако пограничники задержали человека, который координировал полет с земли, чем вынудили воздушное судно опуститься.
На борту самолета выяснилось, что он был снабжен для контрабандистской деятельности, так в нем обнаружили радиостанции, фонари и оборудования для незаконного взлета.
В полицию сообщили о признаках преступления по статье 334 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил международных полетов» и статье 332-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины».
Ранее сообщалось, в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.
Украинские правоохранители заставили сесть на аэродром под Бердичевом самолет, который вылетел из Румынии и без разрешения пересек государственную границу.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Пограничники определили ориентировочное место приземления самолета правонарушителей и прибыли на аэродром возле Бердичева в Житомирской области. Завидев правоохранителей пилот поднял самолет в воздух, однако пограничники задержали человека, который координировал полет с земли, чем вынудили воздушное судно опуститься.
На борту самолета выяснилось, что он был снабжен для контрабандистской деятельности, так в нем обнаружили радиостанции, фонари и оборудования для незаконного взлета.
В полицию сообщили о признаках преступления по статье 334 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил международных полетов» и статье 332-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины».
Ранее сообщалось, в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.