В воздушном пространстве над оккупированным Симферополем зависли 11 самолетов, которые не могут опуститься на посадочную полосу, потому что ее заблокировал Boeing 767.

Об этом сообщалось на сайте симферопольского аэропорта.

Сообщается, что Boeing после посадки при рулении выкатился и перекрыл взлетную полосу для других воздушных суден.

Из-за заблокированной полосы аэропорт временно закрылся и не принимает других рейсов.

Boeing задержал 11 других рейсов, 3 из них отправились на запасные аэродромы. Проблему планируют решить до вечера.

Напомним, оккупанты Крыма планируют соединить оккупированный полуостров с Арменией и увеличить географию полетов в Крым до 63 направлений благодаря стыковке во Владикавказе (Владикавказ является столицей Северной Осетии – прим.).