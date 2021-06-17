Вооруженные люди нападают на медиков, которые организовывают вакцинацию детей, по всему Афганистану. В серии нападения погибли 5 человек.

Об этом пишет информагентство Фергана.

Нападения на участников кампании иммунизации против полиомиелита зафиксировали сразу в нескольких округах Афганистана: Сурх Род, Хотьяни и городе Джелабаладе. Кроме пятерых убитых, нападавшие оставили после себя четырех раненных, двое из которых находяться в критическом состоянии.

На данный момент ни Талибан, ни другие террористические движения не взяли на себя ответственность за терракты.

Вакцинация против полиомиелита началась в Афганистане в конце марта. Планируется, что в рамках очередной кампании будут привиты 9,6 млн детей в 34 провинциях страны.

Напомним, в Афганистане убили 10 сотрудников американо-британской некоммерческой организации HALO Trust, которая на волонтерских началах занимается разминированием труднодоступных участков.