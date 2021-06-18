В американском штате Аризона вооруженный мужчина около часа ездил и стрелял из ружья в людей. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В течение 90 минут в разных городах произошли восемь эпизодов стрельбы. В результате один человек погиб, еще 12 пострадали.

Полиция задержала подозреваемого. Считают, что он действовал в одиночку. Его личность не установлена, мотив преступления неизвестен.

В полиции уточнили, что не все жертвы получили ранения из-за прямого попадания пуль. Некоторые пострадали от осколков разбитого стекла.

Напомним, на северо-востоке Германии в городе Эспелькамп поздно утром в четверг, 17 июня, произошла стрельба. Неизвестный убил двух человек.