Сегодня, 18 июня, в Николаевской области на трассе «Днепр - Николаев» возле села Михайловка в Баштанском районе водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 063-426-16-72, 102, — сказано в сообщении.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось 11 июня в Первомайске с участием водителя мотоцикла марки «Kawasaki Ninja».