В населенном пункте Бирнин-Яури в нигерийском штате Кебби боевики напали на школу, застрелили полицейского, охранявшего образовательное учреждение, и похитили по меньшей мере 80 учеников и учителей.

Об этом пишет Reuters.

— Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы учащихся, — рассказал учитель школы Усман Алию.

Один ученик был ранен. Большинство похищенных – девочки.

Вероятно, подростки были похищены с целью выкупа.

Случаи похищения школьников в Нигерии не единичны. Так, на прошлой неделе боевики атаковали школу-интернат и похитили 200 учеников.

Напомним, что в Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.