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В населенном пункте Бирнин-Яури в нигерийском штате Кебби боевики напали на школу, застрелили полицейского, охранявшего образовательное учреждение, и похитили по меньшей мере 80 учеников и учителей.
Об этом пишет Reuters.
— Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы учащихся, — рассказал учитель школы Усман Алию.
Один ученик был ранен. Большинство похищенных – девочки.
Вероятно, подростки были похищены с целью выкупа.
Случаи похищения школьников в Нигерии не единичны. Так, на прошлой неделе боевики атаковали школу-интернат и похитили 200 учеников.
Напомним, что в Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.
В населенном пункте Бирнин-Яури в нигерийском штате Кебби боевики напали на школу, застрелили полицейского, охранявшего образовательное учреждение, и похитили по меньшей мере 80 учеников и учителей.
Об этом пишет Reuters.
— Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы учащихся, — рассказал учитель школы Усман Алию.
Один ученик был ранен. Большинство похищенных – девочки.
Вероятно, подростки были похищены с целью выкупа.
Случаи похищения школьников в Нигерии не единичны. Так, на прошлой неделе боевики атаковали школу-интернат и похитили 200 учеников.
Напомним, что в Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.