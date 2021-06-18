Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) оповергла подлинность опубликованного в СМИ документа с именами 29 сотрудников Службы госохраны, которые могут быть причастны к похищению в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

Накануне NewsMaker опубликовал копию докладной записки подполковника управления внутренней безопасности СИБ на имя коллеги из другого управления информации о возможном участии сотрудников службы в похищении Чауса.

В записке сказано, что в связи с появившейся в публичном пространстве информации о соучастии СИБ в похищении Чауса, управление внутренней безопасности начало расследование возможного участия сотрудников в этом деле.

Автор документа утверждает, что в результате специальных мероприятий удалось получить информацию о возможном участии в похищении сотрудников Службы госохраны.

В документе приводятся имена и фамилии 29 сотрудников Службы госохраны.

— СИБ отмечает, что так называемый документ, выпущенный учреждением, на который ссылаются СМИ, - подделка. Об этом мы официально сообщим и членам комиссии, которая занимается расследованием возможного похищения Николая Чауса, - заявили в ведомстве.

Служба информации и безопасности вновь заявила о своей непричастности к этому делу, отметив, что предоставляет необходимую поддержку правоохранительным органам в его расследовании и установлении лиц, причастных к похищению Чауса.

Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.

Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.

Напомним, юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.

Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.

Уже 11 августа судье Николае Чаусу сообщено о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета.

Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.

Однако в тот же день стало известно, что Чаус сбежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Николай Чаус находится в оккупированном Крыму.