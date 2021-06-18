Сегодня, 18 июня, в Николаеве сотрудники Экоинспекции взяли анализы грунта возле шламохранилища Николаевского глиноземного завода, а также сделали для анализа забор воды из Днепро-Бугского лимана.

Об этом в Facebook сообщил общественный активист Илья Зелинский.

Также он показал на видео прибрежную зону, которая из-за шлама приобрела цвет марганцовки.

— Вы видите налет. Это инородное тело, это не песок. Это как раз остатки шлама. Все это попадает в лиман. Земля розового цвета, — отметил Илья Зелинский.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку.

Напомним, недавно экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В прошлом году, Николаевский глиноземный завод признали самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионепо количеству выбросов.

Как сообщалось, «Николаевский глиноземный завод», принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, собирается построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема — красного шлама.