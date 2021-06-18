Сотрудники оборонного предприятия из Николаева пытались продать в одну из азиатских стран секретную новейшую разработку отечественного оборонно-промышленного комплекса. Контрразведчики совместно со следователями СБУ блокировали эту попытку.

Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет о секретной проектной документации в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценены в $ 2 миллиона.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

— В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $ 250 тысяч за часть оборонных сведений. Ранее украинские контрразведчики задокументировали получение нескольких авансов от иностранцев, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Николаеве во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Открыто дело по статье о государственной измене, продолжаются следственные действия.

Ранее на Николаевщине завершились антитеррористические учения СБУ.