Штаб Антитеррористического центра при СБУ провел масштабные учения на военных объектах Николаевской области.

Об этом информирует пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

— По легенде учений, несколько групп противника должны были осуществить диверсию на одной из военных частей в Очакове, а также с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе, ряд терактов на объектах критической инфраструктуры города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель учений — повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористических операций на объектах критической инфраструктуры области.

— Благодаря слаженным и эффективным действиям, участники тренировок успешно справились с поставленными задачами. Условному противнику не удалось проникнуть на военный объект и осуществить там взрыв. Кроме того, участники учений успешно защитили объекты критической инфраструктуры города. Во время спецоперации часть условной ДРГ была обнаружена и задержана, а последствия ее подрывной деятельности нейтрализованы, — сказано в сообщении.

В контрдиверсионных мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Руководство штаба АТЦ СБУ проанализировало каждый этап учений.

Силовикам предоставили также дополнительные рекомендации по повышению уровня защиты стратегических объектов региона и эффективности контрдиверсионной работы.

Как сообщалось, учения проходили с 8 по 10 июня. В СБУ предупреждали о возможном введении особого режима на территории Очаковской, Куцурубской и Черноморской объединенных территориальных общин.