С 8 по 10 июня на территории Николаевской области региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области будут проведены трехдневные антитеррористические учения.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.
— Во время учений будет отработан алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверен уровень контрдиверсионной защиты потенциально уязвимых объектов, — сказано в сообщении.
В СБУ предупреждают, что в ходе учений на территории Очаковской, Куцурубской и Черноморской объединенных территориальных общин возможно временное введение особого режима.
— В том числе ограничения, а в отдельных случаях и запрет на движение транспортных средств и пешеходов. Будут проверяться документы, удостоверяющие личность, также возможен досмотр личных вещей и автомобилей. В связи с этим, просьба к гражданам на время проведения учений иметь при себе соответствующие документы, — говорится в сообщении.
Учения будут проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
— Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей, — призвали в СБУ.
Кроме того, граждан просятинформировать правоохранителей в случае:
— В случае получения такой информации просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно сообщить на электронный почтовый ящик usbumyk@ssu.gov.ua, — сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.
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С 8 по 10 июня на территории Николаевской области региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области будут проведены трехдневные антитеррористические учения.
Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.
— Во время учений будет отработан алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверен уровень контрдиверсионной защиты потенциально уязвимых объектов, — сказано в сообщении.
В СБУ предупреждают, что в ходе учений на территории Очаковской, Куцурубской и Черноморской объединенных территориальных общин возможно временное введение особого режима.
— В том числе ограничения, а в отдельных случаях и запрет на движение транспортных средств и пешеходов. Будут проверяться документы, удостоверяющие личность, также возможен досмотр личных вещей и автомобилей. В связи с этим, просьба к гражданам на время проведения учений иметь при себе соответствующие документы, — говорится в сообщении.
Учения будут проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
— Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей, — призвали в СБУ.
Кроме того, граждан просятинформировать правоохранителей в случае:
— В случае получения такой информации просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно сообщить на электронный почтовый ящик usbumyk@ssu.gov.ua, — сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.