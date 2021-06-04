С 8 по 10 июня на территории Николаевской области региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области будут проведены трехдневные антитеррористические учения.

Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

— Во время учений будет отработан алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверен уровень контрдиверсионной защиты потенциально уязвимых объектов, — сказано в сообщении.

В СБУ предупреждают, что в ходе учений на территории Очаковской, Куцурубской и Черноморской объединенных территориальных общин возможно временное введение особого режима.

— В том числе ограничения, а в отдельных случаях и запрет на движение транспортных средств и пешеходов. Будут проверяться документы, удостоверяющие личность, также возможен досмотр личных вещей и автомобилей. В связи с этим, просьба к гражданам на время проведения учений иметь при себе соответствующие документы, — говорится в сообщении.

Учения будут проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

— Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей, — призвали в СБУ.

Кроме того, граждан просятинформировать правоохранителей в случае:

прибытие или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

выявления подозрительных предметов или средств поражения;

получения информации о попытках диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

— В случае получения такой информации просим сообщать по телефону «горячей линии» Управления СБ Украины в Николаевской области (0512) 49-03-22. Аналогичную информацию можно сообщить на электронный почтовый ящик usbumyk@ssu.gov.ua, — сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, 26 мая, СБУ в Николаеве провела плановые командно-штабные антитеррористические учения.