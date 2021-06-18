С начала недели оккупанты в Донбассе увеличили интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

В ГУР объяснили, зачем командование Вооруженных сил РФ это делает.

— С начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей, — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что таким образом агрессор пытается повысить уровень подготовки боевиков с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы. Последнее, по данным разведки, в Донбасс завезли из РФ через неподконтрольные Украине участка границы.

— Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ, — добавили в ГУР.

Как сообщалось, 16 июня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.